شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثييون يفاجئون الجميع ويقتحمون محافضة جنوبية لم تكن في الحسبان (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عقب انشغال القوات الجنوبية بالاقتتال البيني في مدينة عدن وجهت مليشيا الحوثي الانقلابية قواتها المرابطة في محافظة البيضاء إلى فتح جبهة جديدة باتجاه المحافظات الجنوبية.
وأفادت مصادر خاصة لـ"يمن دايركت" عن توجه قوة ضاربة من الحوثيين إلى قلب يافع عبر مديرية الحد التي تعتبر بوابة يافع من جهة مديرية الزاهر محافظة البيضاء.
وأكدت المصادر لـ"يمن دايركت" أن قوات الحزام الأمني الجنوبية تخوض الآن معركةً شرسة مع مليشيات الحوثي في منطقة السر الحدودية بيافع.
واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني قطاع يافع والقوات الجنوبية من جهة وبين المليشيات الحوثية من جهة أخرى الليلة الماضية في بعد الاعتداء على مواقع عسكرية باتجاه جبل صبر ومنطقة ريشان بالحد على الحدود الشمالية الشرقية ليافع.
وأكدت المصادر الميدانية أن قوات الحزام الامني والقوات الجنوبية اشتبكت معهم ويجري تعزيز قوات الحزام في تلك المواقع مشيرة الى أن القوات الجنوبية مستعدة لتلقين تلك المليشيات دروس لن تنساها.
هذا ولا تزال المعارك قائمة حتى اللحظة.
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