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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة فاضحة في عيد الأضحى (صور)

مشاهير ومجتمع رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة فاضحة في عيد الأضحى (صور) في أغسطس 13, 2019 الساعة 11:17:10 ص Advertisements رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة فاضحة في عيد الأضحى (صور) 10,640 مشاركة رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة فاضحة في عيد الأضحى (صور) عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل المعتاد من خلال خضوعها لجلسة تصوير ليلة أمس ظهرت بها الفنانة بإطلالة جريئة على جمهورها و شاركت الفنانة المصرية صورها من خلال منصات التواصل الاجتماعي لحيث ظهرت بفستان بنفسجي و شعر منسدل على الأكتاف و حركات مثيرة خلال التصوير، و احتلت من خلال اطلالتها رقم 1 في تويتر مصر بسبب التفاعل الكبير للجمهور مع إطلالتها

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