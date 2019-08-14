شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: فنان مصري يسقط ضحية لثور هائج اثناء محاولة ذبحه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الفنان المصري نبيل الحلفاوي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما تداوله مغردون عن فيديو يكشف تعرض الفنان لإصابات أثناء محاولته السيطرة على ثور تمهيدا لذبحه خلال أول أيام العيد. Advertisements وأوضح الفنان أنه لا علاقة له بالفيديو المنشور.

وأظهر الفيديو محاولة شخص شبيه بالفنان السيطرة على الثور الهائج بمساعدة اثنين من الصبية، لكن محاولاته لم تفلح، حيث هاجمه الثور بقوة وطرحه أرضا وانهال عليه بأقدامه، مما أدى لتعرضه لإصابات في الظهر والرأس.

فيما تمكن الصبية والمارة من انتشال الشخص وإنقاذه والسيطرة على الثور الهائج.

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