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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانفتاح الكبير بالسعودية... شاهد فتاة معلقة في الهواء "وهذا ماحدث" (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل يظهر فيه فتاة سعودية معلقة من أرجلها في الهواء وذلك خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات التي تنظمها هيئة الترفيه في السودة بمنطقة عسير بمناسبة عيد الأضحى.
المقطع المتداول أثار جدل كبير على مواقع التواصل وأعتبره البعض غير مناسب للفتيات المشاركة في مثل هذه الفعاليات والتي تكون خطيرة في بعض الأحيان.
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الترفيه في السودة— التفريط (@TAFRIT_KSA) August 10, 2019
لا تعليق... pic.twitter.com/ITEafqzX3x
التفريط@TAFRIT_KSA
الترفيه في السودة
لا تعليق...
الترفيه في السودة
لا تعليق... pic.twitter.com/ITEafqzX3x
Advertisements— التفريط (@TAFRIT_KSA) August 10, 2019
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الترفيه في السودة— التفريط (@TAFRIT_KSA) August 10, 2019
لا تعليق... pic.twitter.com/ITEafqzX3x
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الترفيه في السودة— التفريط (@TAFRIT_KSA) August 10, 2019
لا تعليق... pic.twitter.com/ITEafqzX3x
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