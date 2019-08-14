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بعد الانفتاح الكبير بالسعودية... شاهد فتاة معلقة في الهواء "وهذا ماحدث" (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل يظهر فيه فتاة سعودية معلقة من أرجلها في الهواء وذلك خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات التي تنظمها هيئة الترفيه في السودة بمنطقة عسير بمناسبة عيد الأضحى.

المقطع المتداول أثار جدل كبير على مواقع التواصل وأعتبره البعض غير مناسب للفتيات المشاركة في مثل هذه الفعاليات والتي تكون خطيرة في بعض الأحيان.

الترفيه في السودة

لا تعليق... pic.twitter.com/ITEafqzX3x

— التفريط (@TAFRIT_KSA) August 10, 2019
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التفريط@TAFRIT_KSA

الترفيه في السودة

لا تعليق...

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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