شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حبس طالبة جامعية تمارس الجنس بالدقيقة..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت نيابة قصر النيل في مصر أمرًا بسجن طالبة جامعية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بممارسة الدعارة مقابل 40 جنيها في الدقيقة.

وكانت إدارة حماية الأداب العامة تمكنت من رصدإحدى السيدات على موقع عبر شبكة الانترنت حال قيامها بعرض نفسها لاستقطاب الرجال من راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

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وبالتحري تم الوصول إلى المتهمة وتبلغ 27 سنة، طالبة، وأضافت التحريات أنها تتواصل مع أحد راغبي المتعة الحرام عن طريق برنامج حيث قامت بإرسال صور شخصية لها وتم الاتفاق على التقابل بمسكنه لممارسة الرذيلة نظير مبلغ 2000 جنيه.

وتمكن ضباط إدارة حماية الآداب العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها حال تواجدها أمام بشارع القصر العيني لمقابلة احد عملائها .