شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أولى ثمار لقاء العاهل السعودي بولي عهد أبوظبي بخصوص اليمن .. هكذا تم ايقاف ضاحي خلفان عند حده ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بعد لقاء العاهل السعودي بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ضاحي خلفان تعهد ضاحي خلفان بعدم الحديث عن اليمن بعد اليوم.
وأرجع متابعين للشأن اليمني هذه التعهد الذي قيد الرجل إلى اوامر صارمة تلقاها من قيادته .
وجاء تعهد خلفان بعد سيل من التغريدات التي نشرها خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية حول اليمن والرئيس هادي وأحداث عدن.
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وتطاول مدير شرطة دبي السابق في تغريداته الأخيرة على الرئيس هادي وصلت إلى حد الشتائم، لكن تلك التغريدات قوبلت بسخط كبير من طرف اليمنيين.
ويبدو أن خلفان المعروف بآرائه الجريئة قد تعرض لضغوط بعد التغريدات التي اعتبرها كثيرون مسيئة جدا لشخص الرئيس هادي ولليمن واليمنيين عموما.
وقال خلفان اليوم الاثنين "على اية حال البعض لا يسمع النصيحة الصادقة...التملق ليس من طباعي...قررت شخصيا أن لا اتحدث بعد اليوم عن اليمن".
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