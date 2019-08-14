شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً.. ”أنصارالله” بصنعاء يعلنون القبض على قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. ويكشفون عن ”اسمه”.. لن تصدق... والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر بالأمن الوقائي الحوثي؛ أكبر جهاز استخباراتي حوثي، اليوم الثلاثاء، عن هوية قاتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المليشيا الحوثية ودوافع القتل ومكان تنفيذ العملية.

قد يهمك ايضاً:

- الفنانة ‘‘ريم عبدالله’’ بطلة مسلسل العاصوف تشعل مواقع التواصل بـ‘‘فيديو’’ جديد ومثير للغاية.. شاهد ماذا فعلت

- عاجل : أول مكون جنوبي قوي يفاجئ الجميع ويعلن رسمياً من عدن رفضه القاطع لانقلاب ”الانتقالي” ويبدأ بأول تحرك لإسقاطه



- أخيراً.. ”أنصارالله” بصنعاء يعلنون القبض على قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. ويكشفون عن ”اسمه”.. لن تصدق من يكون؟





- رجل يكتشف أن عضوه الذكري صار عظما .. شاهد لماذا وكيف؟

- وردنا الآن : مصدر بالرئاسة اليمنية يحسم الجدل ويكشف حقيقة استقالة الرئيس هادي بسبب انقلاب عدن وخذلان السعودية..!

- عيدروس الزبيدي يفاجئ الجميع باعترافات جريئة للغاية: إيران حليفتنا والسعودية عدو الجنوب .. شـاهد

Advertisements

- عاجل مراسل الجزيرة : ’’الاستغناء عن التحالف في اليمن .. وتحالف تركي قطري لدعم الشرعية’’ ومسؤول يمني بارز يفجر مفاجأة مدوية

- الملك سلمان يبارك وبن زايد في ورطة.. الرئيس هادي ينفجر غضبا ويحرك أخطر كرت يطيح بالأطماع الإماراتية للأبد ’’ضربة معلم’’

- عاجل : العربية تنقلب على ”ابن سلمان” بأوامر ”ابن زايد” وتبث تقريراً خطيراً عن دوره في قتل خاشقجي..! (فيديو)



- محمد بن سلمان يثلج صدر الفتاة السعودية الهاربة ’’رهف القنون’’ .. والأخيرة تطير من الفرح وتوجه رسالتها الأخيرة!

وأوضح المصدر _ فضل عدم ذكر اسمه _ في تصريح خاص الى ” المشهد اليمني ” أن قاتل إبراهيم الحوثي شخص يدعى مازن العياني وقد سلم نفسه لجهاز الأمن القومي التابع للمليشيا بعد أن تم القبض على والده؛ مادفعه الى تسليم نفسه حتى لا يتعرض والده لأي مكروه.

وأضاف المصدر أن دوافع اغتيال ابراهيم الحوثي، سياسية بالدرجة الأولى وتأتي نتيجة لصراع داخلي بين جناحين رئيسيين متصارعين داخل أروقة المليشيا؛ الأول يقوده محمد على الحوثي وأبو علي الحاكم وهو الجناح الأكثر حضورا في الميدان والجناح الثاني بقيادة عبد الملك الحوثي؛ وهو الجناح العقائدي الاقل حضورا.

وأكد المصدر أن إبراهيم الحوثي، كان يشغل رئيس الأمن الوقائي للمليشيا، عثر عليه مقتولا ومرميه جثته بجانب بيت” بسباس” المقابل لمنزل اللواء مقوله في منطقة حده بالعاصمة صنعاء.

جدير بالذكر أن المليشيا نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الحراسات الأمنية للمباني المجاورة بمنطقة حدة والتي يقطنها العديد من كبار مسئولي الدولة.

