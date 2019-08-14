شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ‘‘ريم عبدالله’’ بطلة مسلسل العاصوف تشعل مواقع التواصل بـ‘‘فيديو’’ جديد ومثير للغاية.. شاهد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبدالباري عطوان يشفي غليل الملايين .. وينسف ضاحي خلفان بهجوم لاذع أثلج صدور الجميع.. والأخير يعتزل تويتر نهائيا (تفاصيل) العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا (نص)

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