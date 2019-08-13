عاجل : اللواء ثابت جواس يفاجئ الجميع ويطلق اقوى تصريح له حول احداث عدن ويعلن موقفة رسمياً من الحكومة الشرعية (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اللواء جواس يتهم الإخوان بنشر أكاذيب باسمه ويؤكد وقوفه مع الرئيس الزُبيدي قال القائد الجنوبي البارز اللواء ثابت جواس بأنه لم يدلي باي تصريح ضد الانتقالي. واتهم اللواء حواس في تسجيل صوتي الاخوان المسلمين بنشر أخبار كاذبه باسمه. Advertisements وأكد وقوفه مع كل الجنوبيين الحقيقيين وليس المتحدثين أو بما وصفهم شبه جنوبيين. وقال اللواء جواس "أنني أقف مع القيادة السياسية برئاسة المناضل عيدروس الزبيدي". مضيفا "بأنه لن يرد على السفهاء مؤكدا بانه ليس له أي حساب في تويتر, وتمنى الانتصارات المتواصل للشعب الجنوبي مهنيا دول التحالف بمناسبه عيد الأضحى.

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