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عدن - ياسمين التهامي - بعد انقلاب عدن المدعوم إماراتيا، أعاد ناشطون يمنيون وسعوديون تصريحات سابقة لرئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أدلى بها قبيل اندلاع عاصفة الحزم بأشهر .

وفي تصريحاته التي اطلع عليها محرر "بويمن" أكد الزبيدي حينها أنه يقف إلى جانب عبدالملك الحوثي، وأن السعودية تمثل عدوا للشعب الجنوبي ، حسب قوله.

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- عيدروس الزبيدي يفاجئ الجميع باعترافات جريئة للغاية: إيران حليفتنا والسعودية عدو الجنوب .. شـاهد

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واعترف عيدروس الزبيدي بالدعم الإيراني قائلا: : إيران تدعمنا لتحرير الجنوب كما دعمت حماس بعد أن تخلى العالم عنا.

وأضاف: "السعودية تمكنت من تمزيق مكونات الحراك السلمية باستخدام المال السياسي واليوم تريد أن تعمل لتمزيق صفوف المقاومة الجنوبية".

يأتي هذا بعد أن كانت قناة العربية السعودية في وقت سابق، نشرت تقارير تثبت تلقي مليشيات الانفصال جنوب اليمن، دعما وتدريبات عسكرية إيرانية.. وهو ما دفع بقيادات وناشطين في المجلس الانتقالي الجنوبي لمهاجمة السعودية.