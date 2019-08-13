عاجل مراسل الجزيرة : ’’الاستغناء عن التحالف في اليمن .. وتحالف تركي قطري لدعم الشرعية’’ ومسؤول يمني...

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عدن - ياسمين التهامي - فجر مسؤول يمني بارز جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل على خلفية الانقلاب الإماراتي على الشرعية في عدن. وسط الصمت السعودي، بحسب ما أفاد وزير الداخلية في تصريح سابق.

وبعد موجة غضب وردود واسعة تجاه خذلان الشرعية ، والتواطؤ ودعم الانقلابيين في عدن، علق قائد مقاومة تعز، الشيخ البارز، حمود المخلافي، بتصريح أثار جدلا كبيرا.

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ففي تصريح، نشرها الصحفي في قناة الجزيرة، سمير النمري، في تغريدة على حسابه رصدها محرر "بويمن"، قال الشيخ المخلافي: "يجب أن يفهم المعنيين في الداخل والخارج بأن الأبواب لم تغلق أمام اليمنيين، وأن لديهم الكثير من الخيارات المفتوحة".

ناشطون اعتبروا ذلك، تلميحا واضحا من المخلافي، المتواجد حاليا في تركيا، بعد إجباره على مغادرة تعز بضغوط إماراتية، اعتبروه دعوة للاستغناء عن تحالف السعودية والإمارات في اليمن، وتشكيل تحالف جديد لدعم الشرعية.

الناشطون اتهموا المخلافي بقربه من تركيا وقطر، ورغتبه في مد الشرعية يدها للتحالف مع الدولتين، بعد أن طالت الحرب في اليمن، ولم يحسمها التحالف حتى الآن، خصوصا مع بروز مشاريع أخرى غير دعم الشرعية.

الجدير بالذكر، أن ناشطون يمنيون مستاؤون من موقف التحالف تجاه انقلاب عدن، ووجهوا دعوات للشرعية للبحث عن حلفاء جدد.

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد السعودية دعمها للشرعية والوحدة اليمنية ورفضها لمشاريع التمزيق والانقلابات على الشرعية.