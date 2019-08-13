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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر بالأمن الوقائي الحوثي؛ أكبر جهاز استخباراتي حوثي، اليوم الثلاثاء، عن هوية قاتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المليشيا الحوثية ودوافع القتل ومكان تنفيذ العملية. وأوضح المصدر _ فضل عدم ذكر اسمه _ في تصريح خاص لموقع " المشهد اليمني " أن قاتل إبراهيم الحوثي شخص يدعى مازن العياني وقد سلم نفسه لجهاز الأمن القومي التابع للمليشيا بعد أن تم القبض على والده؛ مادفعه الى تسليم نفسه حتى لا يتعرض والده لأي مكروه. آخر الاخبار الساخنة قائد عسكري كبير يكشف خفايا وأسرار مخطط الإنقلاب في عدن.. ويفضح "الصديق" الخائن الغدار.. الحوثيون يكشفون عن الشخص الذي قتل شقيق السيد عبد الملك الحوثي بعد القبض عليه Advertisements ضربة موجعة للحوثيين .. مقتل " 10 " قيادات بارزة في تصاعد مفاجيء للمواجهات بشرق صنعاء ( الأسماء) عاجـــل : قيادي إصلاحي بارز يهدد بالخيارات المفتوحة ردا على احداث عدن وأضاف المصدر أن دوافع اغتيال ابراهيم الحوثي، سياسية بالدرجة الأولى وتأتي نتيجة لصراع داخلي بين جناحين رئيسيين متصارعين داخل أروقة المليشيا؛ الأول يقوده محمد على الحوثي وأبو علي الحاكم وهو الجناح الأكثر حضورا في الميدان والجناح الثاني بقيادة عبد الملك الحوثي؛ وهو الجناح العقائدي الاقل حضورا. وأكد المصدر أن إبراهيم الحوثي، كان يشغل رئيس الأمن الوقائي للمليشيا، عثر عليه مقتولا ومرميه جثته بجانب بيت" بسباس" المقابل لمنزل اللواء مقوله في منطقة حده بالعاصمة صنعاء. جدير بالذكر أن المليشيا نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الحراسات الأمنية للمباني المجاورة بمنطقة حدة والتي يقطنها العديد من كبار مسئولي الدولة.

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