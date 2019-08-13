شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات جوية بالمقاتلات الحربية دفاعا عن وزير الدفاع الروسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن مقاتلة تابعة لأسطول البلاد، اعترضت طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" حينما اقتربت من الطائرة التي تقل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

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مواجهات جوية بالمقاتلات الحربية دفاعا عن وزير الدفاع الروسي

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وبحسب ما نقلت "تاس"، فإن وزير الدفاع الروسيكان على متن طائرة تحلق فوق المياه المحايدة من بحر البلطيق، يوم الثلاثاء.

وجرى اعتراض الطائرة الروسية خلال رحلة من كالينينغراد إلى العاصمة موسكو، وكان أحد صحفيي وكالة الأنباء الروسية على متن المركبة الجوية.

ولم تكشف "تاس"، عن تفاصيل إضافية بشأن حادث الاعتراض، كما لم يصدر بعد بيان من الناتو حول "حادث البلطيق".

جدير بالذكر أن حوادث الاقتراب والاعتراض بين مقاتلات روسيا والغرب، ليست أمرا جديدا في بحر البلطيق، لاسيما خلال إجراء مناورات عسكرية في المنطقة.