شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار جنوني لأسعار الصرف مساء اليوم ...احداث عدن تهوي بالريال اليمني بصورة غير مسبوقة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 587 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 579 ريالًا أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 154.5 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ157 ريالا. أسعار البيع: الريال السعودي بـ 151.5 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 155 ريالا

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