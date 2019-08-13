شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : قوات طارق صالح تباغت الانتقالي الجنوبي بأول تحرك عسكري.. وتدخل إماراتي مفاجئ..تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر عسكرية، إن معارك اندلعت مساء امس، بين قوات المقاومة الوطنية، بقيادة طارق صالح، وقوات المقاومة الجنوبية المدعومة من الامارات في محيط معسكر العمري بذباب، غربي تعز.

وأكدت المصادر، بان الاشتباكات اندلعت بعد محاولة قوات طارق صالح السيطرة على المعسكر الاستراتيجي المطل على باب المندب.

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وأشارت المصادر إلى أن وساطات يعتقد أنها إماراتية دخلت على الخط وأجبرت قوات طارق على الانسحاب.

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وتأتي هذه المواجهات بعد يوم من انقلاب الانتقالي الجنوبي على الشرعية في عدن.