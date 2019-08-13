شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد لقاء حاسم مع الملك سلمان ..قرارات جمهورية بتسليم 4 وزارات للانتقالي الجنوبي (الأسماء + التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف صحفي يمني بارز عن خلاصة لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك الممكلة العربية السعودية، يوم أمس الأحد.

وقال الصحفي سيف الحاضري، في منشور به على فيسبوك، رصده "ناس تايمز" أن اللقاء أسفر عن اتفاق بين الرئيس هادي، والملك سلمان على اجتماع جديد بحضور ولي عهد أبوظبي ، محمد بن زايد، خلال الساعات القادمة يقرر مصير اليمن لسنوات.

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وأكد الحاضري أن "ما سيتم الاتفاق عليه ستصدر به قرارات جمهورية، وتتمثل في مشاركة الانتقالي الجنوبي في الحكومة، ومنحه أربع وزارات. وأوضح الصحفي اليمني إلى أن وزارة الداخلية من أبرز الوزارات التي سيتسلمها الانتقالي الجنوبي خلال المرحلة المقبلة. كما سيمنح الانتقالي منصب نائب رئيس هيئة الأركان وقيادة إحدى المناطق العسكرية، والمنصب الثالث في عدد من الوزارات، إضافة إلى "ثلاث محافظات جنوبية يتولاها محافظين من أعضائه".

وأشار الصحفي الحاضري إلى أن ولي العهد السعودي أجرى حوارات متعددة مساء أمس مع محمد بن زايد انتهت بحضور الأخير إلى جدة اليوم. وقال الصحفي أن الساعات القليلة القادمة ستشهد تنازلات جائرة، ستكون أشد على اليمنيين من الانقلاب في عدن، وأسوأ من اتفاق ما يسمى بالسلم والشراكة مع الحوثيين عقب انقلابهم في 2014.