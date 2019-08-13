شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اللواء خصروف يفجر مفاجأة مدوية ويكشف عن الوضع الذي يمر به الرئيس هادي الآن في السعودية..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق يوم الأحد مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني المقال، على تداعيات أحداث العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. وقصد محسن خصروف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال في تغريدته "لو أن هادي بياع جغرافيا لما حصل ما حصل". أخبار قد تهمك : Advertisements وأضاف"هادي يشتري. ما يبيع...وبكبرياء ((دنبوعي)) يماني حميري خالص رغم الحجر الصحي....عافاه الله".

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