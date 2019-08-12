شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طارق صالح يوجه ضربة موجعة للرئيس هادي ويسيطر على معسكر العمري بمنطقة باب المندب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات تابعة للعميد طارق صالح مع مجاميع من قوات العمالقة، مساء أمس الأحد، على معسكر العمري في مديرية ذوباب المطلة على مضيق باب المندب غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

ونقل "المصدر أونلاين" عن مصدر عسكري أن كتيبة من قوات "حراس الجمهورية" التي يقودها العميد طارق صالح، وكتيبة من ألوية العمالقة، دخلت مساء أمس معسكر العُمري إلى جانب ما تبقى من أفراد الحماية السابقة للمعسكر.

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ويأتي هذا التحرك بعد أيام من المواجهات التي شهدتها مدينة عدن وانتهت بسيطرة قوات تابعة لـ"الإنتقالي الجنوبي بالسيطرة على معسكرات تابعة لقوات الحماية الرئاسية والاستيلاء على كل عتادها.



وحسب الضابط المؤيد لهذه التحركات فانها كانت تهدف لحماية الساحل الغربي وخطوط الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر. بعد فرار قادة المعسكر المحسوبين على هادي



كما نفى المصدر حدوث أي اشتباكات مع الحماية السابقة لمعسكر العُمري التابعة للواء باب المندب الذي كان يقوده العميد لؤي الزامكي.