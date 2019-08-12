شكرا لقرائتكم خبر عن شجار بالأيدي بين أحمد عز وزينة بعد تصادف تلاقيهما بمكان عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أزمة كبرى وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة، وذلك في الساحل الشمالي بمصر، أمس الأحد.

حيث كان يجلس ”عز“ في بهو فندق مراسي سيدي عبد الرحمن، بينما مرت شقيقة زينة في لوبي الفندق والتقته صدفة، فذهبت إليه قائلة :“أنا حالفة لو شفتك هضربك بالجزمة“، ليرد عليها صارخًا ويوبخها، لتأتي زينة وتصرخ في وجهه وتوبخه، حتى تصاعد الخناق بينهما ووصل إلى حد التشابك بالأيدي.

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وتدخل الحضور لفض التشابك بين الثلاثة أحمد عز وزينة وشقيقتها، لتأتي الشرطة ويتم تحرير محضر بالواقعة.

ومن المعروف، أن هناك أزمة بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة، تمتد إلى 5 سنوات، بعدما رفض الإعلان عن زواجه منها، خاصة عقب إنجابها لطفلين توأم، حيث تنصل من الزواج ومن نسب الطفلين له ورفض الاعتراف بهما، حتى قضت المحكمة بنسبهما له.

يذكر أن الفنان أحمد عز، يعرض له حاليًا الجزء الثاني من فيلم ”ولاد رزق“، وحقق الفيلم إيرادات ضخمة، كما نافس بفيلم ”الممر“، بموسم عيد الفطر الماضي، وحقق الفيلم إيرادات ضخمة للغاية وصلت حتى الآن إلى مايقرب من 75 مليون جنيه.