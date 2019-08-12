شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكشف تفاصيل خطيرة للغاية : إيران جندت 6500 شاب من الانفصاليين لتنفيذ مخططاتها جنوب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل الإعلام السعودية في 2012 أن قيادة الحراك الجنوبي ذهبو إلى إيران لطلب الدعم لــ مشروعهم الإنفصالي، فلبت دعوتهم وجندت 6500شاب جنوبي انفصالي وتم تدريبهم وتعليمهم من أجل فك ارتباط اليمن الجنوبي عن الشمال .

وهذا واحد من تلك الاخبار التي نشرتها قناة العربية حول العلاقة بين قيادة الحراك الجنوبي وإيران:



كشف القيادي بالحراك الجنوبي ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لأبناء الجنوب، محمد علي أحمد، عن أن أغلب قيادات الحراك ذهبوا إلى إيران لاستجدائها من أجل تقديم الدعم، مشيرا إلى أن إيران تريد تحويل الجنوب إلى ميدان صراع طائفي.

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ولفت محمد علي أحمد في الجلسة الختامية لمؤتمر أبناء الجنوب، إلى أن المد الإيراني في اليمن لا يتوقف عند دعم الحركة الحوثية الشيعية في شمال اليمن، مضيفا بالقول: “إيران طلبت من قيادات الحراك تجنيد وتعليم وتدريب 6500 شاب من الجنوب”.