شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ يكشف تفاصيل خطيرة عن الرئيس هادي ...هل هو خائن ؟ اين يختفي ساعة الحسم ويسلم الشرعية لخصومه ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الناشط والحقوقي نبيل فاضل تفاصيل سقوط محافظة اب بيد الحوثيين في العام 2014 م نقلاً عن محافظ اب وفيما يلي نص ما اقاله آخر الاخبار الساخنة توكل كرمان تشن اعنف هجوم على الرئيس هادي ...وتصفه بالخائن والتافه Advertisements محافظ يكشف تفاصيل خطيرة عن الرئيس هادي ...هل هو خائن ؟ اين يختفي ساعة الحسم ويسلم الشرعية لخصومه ؟ التحالف العربي يضع حداً لكل التكهنات ويكشف قبل قليل عن تفاصيل مقتل شقيق عبد الملك الحوثي بصنعاء ...من القاتل؟ كيف ؟ اين ؟ لماذا ؟

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