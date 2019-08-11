ورد الآن : مصدر يحسم الجدل ويكشف مصير العميد مهران القباطي

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نفى علي منتصر، السكرتير الإعلامي، للعميد مهران القباطي، قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، التابع للحكومة اليمنية في عدن، اليوم الأحد، أنباء عن مقتله، قائلا إنه ”في مكان آمن“
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وفي وقت سابق اليوم، تداولت مواقع إخبارية يمنية، أنباء عن مقتل القباطي، إثر المواجهات العسكرية التي شهدتها عاصمة اليمن المؤقتة، بين ألوية الحماية الرئاسية، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال منتصر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن العميد القباطي الآن ”في مكان آمن“ رافضا الكشف عن ذلك المكان.
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