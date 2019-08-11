شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة إلهام الفضالة تخطف الأنظار برقصها المثير .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أذهلت الابنة الصغرى الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها فيديو ظهرت فيه ابنتها الصغرى وهي ترقص اثناء جلوسها في السيارة.

وخطفت الطفلة أنظار المتابعين بطريقة الرقص التي تتقنها ، وتساءل الكثيرون عما إذا كانت الطفلة تتبع دورات في الرقص الاحترافي.

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ابنة إلهام الفضالة تخطف الأنظار برقصها المثير .. شاهد الفيديو

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ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على التطبيق فيديو كشفت فيه خضوعها لعدة عمليات تجميل .