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عدن - ياسمين التهامي - علّق رئيس الوزراء، معين عبدالملك على التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، والجهود السعودية التي بُذلت لاحتواء الموقف.

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أول تصريح لرئيس الحكومة "معين عبدالملك" حول الأحداث الأخيرة بعدن .. ماذا قال؟

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وقال "عبدالملك" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ثقتنا في المملكة وجهودها ودعمها الأخوي والصادق راسخةً، وتؤكدها المواقف الكبيرة و اللحظات الصعبة في دعمهم الثابت لوحدة واستقرار اليمن، وكذا "تحملهم العبء الأكبر في جهود استعادة الدولة وتصويب الأوضاع"، في إشارة إلى موقف المملكة الأخير الذي انتقد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية التزامها بدعم الشرعية في اليمن، وكذا الحفاظ على وحدة اليمن وحرصها على وقف معاناة شعبه، مؤكدة أن ما حدث في عدن، يخدم الانقلابيين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.