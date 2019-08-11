عاجل : قبل قليل..(الانتقالي الجنوبي) يفاجئ الجميع بأول إعلان رسمي نحو الانفصال.. (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم أن معركة عدن لا تهدف لإعلان الانفصال.

وقال الهيثم في حديث له عبر قناة #الحدث :

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"نحن واجهنا عناصر القاعدة وداعش في عدن، ونحن لا نهدف من معركة عدن الانفصال".

وأضاف "ندعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، ونحن مع الشرعية ولكن ضد الحكومة".

وتابع قائلا "نحن مع أي محاولة للتهدئة والحوار، ونواصل مقاتلة الحوثيين.