شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان مفاجئ من المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي سيطر عليها وصحفي عدني يكشف الحقيقة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي " سالم ثابت العولقي " أن تم فعليا وقف اطلاق النار في عدن منذ سبع ساعات وان بيان التحالف الذي طالب بالوقف الفوري لاطلاق النار صدر والاوضاع في عدن مستقرة وهادئة وتم الانسحاب من كافة المواقع التي سيطرت عليها ميلشيا الحزام الأمني

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اعلان مفاجئ من المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي سيطر عليها وصحفي عدني يكشف الحقيقة !

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واعلن ترحيب المجلس الانتقالي ببيان التحالف العربي منوها الى أن ميلشيا الحزام الأمني تتمركز في كافة المواقع التي سيطرت عليها وان اي متغيرات في المشهد الميداني ستخضع للحوار برعاية التحالف العربي.

من جهته نفي الصحفي اليمني " عبدالله الزامكي " انسحاب ميلشيا الحزام من المواقع التي سيطرت عليها معتبرا اعلان المجلس الانتقالي الانسحاب بأنه مجرد استجابة " اعلامية " لطلب التحالف العربي .