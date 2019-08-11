شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة للرئيس هادي بعد الاطاحة به في عدن ...حالة من الذعر والهلع تسيطر عليه ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظهور مفاجئ للرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم اثناء لقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكه المكرمة

ومن خلال الصورة التي ظهر بها هادي بدى عليه الخوف والفزع من نتائج الاحداث التي شهدتها عدن

وفي اللقاء، الذي حضره نائبه الجنرال علي محسن الاحمر ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية ومعالي الأستاذ خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة بالمملكة، تم استعراض عدداً من القضايا والموضوعات في بلادنا وبالأخص منها تلك الأحداث المؤسفة التي آلت إليها الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن على إثر انقلاب الميليشيات المسلحة للمجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة و مهاجمتها للمؤسسات العامة و الخاصة و ارتكابها جرائم بحق أبناء محافظة عدن.

وأثنى فخامة رئيس الجمهورية على الموقف الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما تميز به من مسؤولية وحزم لرفض هذا الانقلاب على مؤسسات الشرعية والتأكيد على موقف المملكة الثابت الداعم للشرعية ولوحدة اليمن وأمنه واستقراره.

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وأكد فخامة الرئيس بأن هذه المواقف الأخوية تجسد ما يجمع بلدينا الشقيقين من أواصر المحبة والإخاء والمصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني وأياديه المختلفة في الشمال و الجنوب الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، معبراً عن تقدير اليمنيين لهذه المواقف الصادقة التي ستظل حاضرة في الأذهان وفي ذاكرة الجيل العربي.

من جانبه جدد خادم الحرمين الشريفين موقف المملكة الثابت في دعم الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والوقوف الى جانب اليمن واستقراره ورفض كل ما يهدد أمنه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وكذلك ممارسات المجلس الانتقالي التي تستهدف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية و رفضهم لكل ما من شأنه تقويض مؤسسات الدولة داعياً الى رص الصفوف وتفويت الفرصة على كل المتربصين باليمن منوهاً إلى العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين .

