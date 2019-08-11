شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران الاباتشي يحلق الان بكثافة فوق سماء عدن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلقت قبل قليل طائرات الاباتشي التابعة لقوات التحالف محاولة قصف مواقع استراتيجية هامة تفاصيل اوفى لاحقاً

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