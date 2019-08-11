عاجـــل : القاضي يعلن رسميا وفاة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .. ما الذي حدث ؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - القاضي يعلن رسميا وفاة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .. ما الذي حدث ؟

كتب البرلماني اليمني شوقي القاضي تغريدة على حسابة في تويتر كشف فيها عن تضارب الانباء حول وفاة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .

وقال عضوا مجلس النواب شوقي القاضي في تغريدته التي رصدها موقع صوت المغتربين : « أنباء عن وفاة الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي. »

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ولم يوضح النائب القاضي مزيدا من التفاصيل ، لكن اخبارا تم تداولها بشكل واسع خلال الساعات الماضية بين اوساط اليمنيين تتحدث عن وفاة الرئيس هادي الاسبوع الماضي ، وان السعودية تتكتم على خبر وفاته .

ويأتي تداول هذة المعلومات بعد غياب الرئيس هادي عن الاحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن والانقلاب الذي نفذته مليشيات الامارات في عدن .

وبالرغم من الانتشار الكبير لخبر موت رئيس الجمهورية ، إلا أن مصدر بالرئاسة سخر من هذة الاشاعات وقال ان الرئيس هادي بصحة وعافيه ومن المحتمل ان يظهر خلال الساعات القادمة