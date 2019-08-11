شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : القاضي يعلن رسميا وفاة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .. ما الذي حدث ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - القاضي يعلن رسميا وفاة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .. ما الذي حدث ؟
كتب البرلماني اليمني شوقي القاضي تغريدة على حسابة في تويتر كشف فيها عن تضارب الانباء حول وفاة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .
وقال عضوا مجلس النواب شوقي القاضي في تغريدته التي رصدها موقع صوت المغتربين : « أنباء عن وفاة الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي. »
ولم يوضح النائب القاضي مزيدا من التفاصيل ، لكن اخبارا تم تداولها بشكل واسع خلال الساعات الماضية بين اوساط اليمنيين تتحدث عن وفاة الرئيس هادي الاسبوع الماضي ، وان السعودية تتكتم على خبر وفاته .
ويأتي تداول هذة المعلومات بعد غياب الرئيس هادي عن الاحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن والانقلاب الذي نفذته مليشيات الامارات في عدن .
وبالرغم من الانتشار الكبير لخبر موت رئيس الجمهورية ، إلا أن مصدر بالرئاسة سخر من هذة الاشاعات وقال ان الرئيس هادي بصحة وعافيه ومن المحتمل ان يظهر خلال الساعات القادمة
كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : القاضي يعلن رسميا وفاة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .. ما الذي حدث ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.