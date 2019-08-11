شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : أول تحرك عسكري للقوات السعودية في عدن بعد سقوطها في قبضة ‘‘الانتقالي الجنوبي’’..شاهد مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادرت قوات عسكرية سعودية قصر معاشيق اليوم السبت. وقالت مصادر يمنية عسكري ان القوات العسكرية السعودية التي كانت مرابطة بقصر معاشيق غادرت عبر البحر. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المليشيات التابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات السيطرة الكاملة على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

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