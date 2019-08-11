شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد رئاسي يمني ضد التحالف: ذبحتم الشرعية وفعلتم بها أكثر مما فعل الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم ‏نائب رئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس هادي ، عبدالعزيز جباري، التحالف العربي ، وقال انه ذبح الشرعية من الوريد للوريد.

وكتب جباري في منشور تابعه رأي اليمن بتويتر"‏الى قيادة التحالف اصبح حديثكم عن دعم الشرعيه في اليمن يثير السخريه ويدعو للضحك والبكاء في ان معا. عن اَي شرعيه تتحدثون وقد ذبحتوها من الوريد الى الوريد لم يفعل الحوثي بالشرعيه مثلما فعلتم بها".

ويأتي هذا الموقف بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن بدعم من الإمارات العربية المتحدة.