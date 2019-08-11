شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : برلماني يمني عن حزب الاصلاح يؤكد خبر وفاة الرئيس عبد ربه منصور هادي ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر البرلماني اليمني عن حزب الاصلاح اليمني على حسابه بتويتر خبر وفاة الرئيس عبد ربه منصور هادي

وقال انباء عن وفاة الرئيس عبد ربه منصور هادي

وكان مراسل قناة الجزيرة سمير النمري قد قال ان الرئاسة اليمنية الغت خطاب للرئيس هادي بمناسبة عيد الاضحى كما ان الخطاب كان موجهاً للاحداث التي وقعت بالعاصمة عدن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : برلماني يمني عن حزب الاصلاح يؤكد خبر وفاة الرئيس عبد ربه منصور هادي ...تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.