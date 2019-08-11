شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن... التحالف العربي يشن أول غارة على قوات الحزام الأمني في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة عدن الغد عن سكان محليون ان طيران التحالف العربي نفذ غارة جوية قبل قليل شمال عدن،

فيما ولم تذكر الصحيفة ما الذي استهدفته الغارة.

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وجاءت الغارة عقب تهديد باستخدام القوة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة ( عدن ) اعتباراً من الساعة الواحدة ( 01:00) بعد منتصف هذه الليلة يوم 10 / 12 / 1440 هـ وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.

وتدعو كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.