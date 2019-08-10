شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للرئيس الزبيدي في قصر معاشيق بعد طرد هادي وشرعيته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت قيادة مجلس الانتقالي بشكل جماعي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد انتهاء اباشتباكات وعودة الهدوء الى المدينة.

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أول ظهور للرئيس الزبيدي في قصر معاشيق بعد طرد هادي وشرعيته

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وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الصورة التقطت اليوم لقيادة المجلس من قصر معاشيق او كما يسمونه بقصر اليمامة تيمنا بالقائد ابو اليمامة منير اليافعي الذي قتل في هجوم ارهابي قبل ايام .

ولم يتسنى لـ ""الخليج 365"" معرفة الحقيقة من مصادر محايدة عن مكان ظهور والتقاط الصورة لقيادة المجلس الانتقالي.

وحسب إعلاميين مقربين من المجلس الانتقالي بأن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي سيلقي كلمة خلال الساعات القادمة.

وحسمت قوات المجلس الانتقالي المعركة ميدانيا بعد سيطرتها على المعسكرات والمواقع التى كانت تحت قيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ويسعى المجلس الانتقالي الى تطبيع الاوضاع في مديريات عدن بعد ان شهدت أعنف المواجهات العنيفة بين قواته وقوات الحكومة اليمنية التابعة الى للرئيس هادي.