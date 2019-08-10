شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انسحاب القوات السعودية والسودانية من قصر معاشيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية، إن القوات السعودية والسودانية التي تحمي قصر معاشيق الرئاسي، انسحبت من محيط القصر.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الانسحاب، جاء بالتزامن مع محاصرة مليشيا الانتقالي الجنوبي للقصر، وسيطرتها على معظم معسكرات الحكومة.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي، وقائد التمرد على الدولة في عدن، “هاني بن بريك” ، قد أعلن إن قواته تطوق قصر معاشيق ‏الرئاسي.