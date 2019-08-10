عاجـــل : اول تدخل لطيران التحالف في عدن .. غارات جوية عنيفة تستهدف هذة المواقع قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي قبل قليل عدة غارات جوية على تجمعات لمسلحين غلى خط ابين عدن . وقالت وسائل اعلام محلية ان طيران التحالف شن ثلاث غارات جوية على مسلحين كانو متوجهين من ابين الى عدن للمشاركة في محاولة الانقلاب التي يقودها المتمرد هاني بن بريك . عاجل : هاني بن بريك يكشف حقيقة سقوط اللواء الرابع حماية رئاسية ورد الان...قوات عسكرية ضخمة تتمركز عند أهم خط ومدخل رئيسي إلى عدن Advertisements عاجل: الإعلان قبل قليل عن اتفاق أولي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لوقف مواجهات عدن (ابرز البنود)..! عاجل : قناة العربية الحدث تعلن سيطرة قوات المجلس الانتقالي على اللواء الرابع "صورة" وردنا الان: العمالقة يستجيبون للنداء العاجل ويتحركون بقوة ضاربة ويحذرون ..من سيقترب من قصر المعاشيق سيدفن فيه ولن يخرج ابدا وهكذا كان رد قوات الحزام الامني توجيهات عاجلة لولي العهد السعودي ‘‘ محمد بن سلمان ’’ بشأن قتلة خاشقجي .. ورسالة طارئة إلى واشنطن عاجل : أسوأ خبر تستقبله عدن منذ بدء المعارك ."تفاصيل" مصادر مقربة من محمد بن زايد تكشف لأول مرة عن حوار الساعات الأخيرة“ بخصوص ”تمرد عدن“ و”تحولات كبيرة“ في عدن .. هل سيُعلَن فك الارتباط؟

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