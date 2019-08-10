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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل ..خبير سياسي بارز يكشف هوية الطرف المنتصر في مواجهات " عدن " والذي مثل انتصاره مفاجئة غير متوقعة !
2019/08/10 الساعة 01:45 ص
أكد الخبير السياسي البارز " ماجد المدحجي " أن سير المواجهات المتصاعدة في عدن يكشف بجلاء انتصار قوات الحماية الرئاسية وفشل ميلشيا الحزام الأمني الموالية للإمارات في تحقيق اي اختراق وفرض سيطرتها على مشهد المواجهات المحتدمة بعدن .
واعتبر المدجحي في تصريحات لقناة " الحدث " أن قوات الحماية الرئاسية تمكنت وبالرغم من فارق التعداد بين عناصرها مقارنة بمسلحي ميلشيا الحزام الأمني ان تصمد وتمنع الأخيرة من تحقيق اي اختراق وهو ما يمثل هزيمة معنوية وسياسية للميلشيا والمجلس الانتقالي الجنوبي كما انه مثير للاعجاب ومفاجأة غير متوقعة .
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