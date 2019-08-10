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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل
القائد الذي مرغ انوف الانتقالي العام الماضي يظهر قبل قليل في اهم معسكرات الحماية الرئاسية ويكشف عن كذبة وفضيحة جديدة للمتمردين
2019/08/10 الساعة 01:23 ص
نفى العميد مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية الاشاعات والاخبارات التي نشرتها وسائل اعلام التمردين وزعمت سيطرتهم على مقر اللواء في دار سعد .
وقال القباطي ان اللواء تعرض لهجوم عند الساعة العاشرة من مساء الخميس ، لكن تم التعامل مع المهاجمين بكل حزم ومطاردتهم وتمشيط جميع الاماكن المحيطة بالمعسكر .
وبعد صد الهجوم ، لجأت مليشيا التمرد التابعة للمجلس الانتقالي إلى قصف المعسكر بالسلاح الثقيل ، بالتزامن مع تحليق للطيران فوق المعسكر .
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