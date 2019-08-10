عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل

القائد الذي مرغ انوف الانتقالي العام الماضي يظهر قبل قليل في اهم معسكرات الحماية الرئاسية ويكشف عن كذبة وفضيحة جديدة للمتمردين

2019/08/10 الساعة 01:23 ص



نفى العميد مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية الاشاعات والاخبارات التي نشرتها وسائل اعلام التمردين وزعمت سيطرتهم على مقر اللواء في دار سعد .

وقال القباطي ان اللواء تعرض لهجوم عند الساعة العاشرة من مساء الخميس ، لكن تم التعامل مع المهاجمين بكل حزم ومطاردتهم وتمشيط جميع الاماكن المحيطة بالمعسكر .

وبعد صد الهجوم ، لجأت مليشيا التمرد التابعة للمجلس الانتقالي إلى قصف المعسكر بالسلاح الثقيل ، بالتزامن مع تحليق للطيران فوق المعسكر .