شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يكشف أين تم القبض على وزير الداخلية الميسري والعميد مهران القباطي .. ومصير الجبواني... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا (نص) سقوط الذراع الأيمن للرئيس هادي بقصر المعاشيق.. والحماية الرئاسية توجه رسالة عاجلة للانتقالي الجنوبي..!(صورة)

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