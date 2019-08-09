شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول معسكر يتمرد على المجلس الانتقالي ويعلن رسمياً ولائه للشرعية ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت احد المعسكرات التابعة لمليشيات الانتقالي في عدن ،مساء الخميس، الولاء للشرعية والتزام الحياد. ونقل مأرب برس عن مصادر عسكرية ان معسكر 20 التابع للحزام الأمني ويقع في كريتر بقياد إمام النوبي اعلن ولائه للشرعية. اخر الاخبار الساخنة عاجل : أول معسكر يتمرد على المجلس الانتقالي ويعلن رسمياً ولائه للشرعية ...تفاصيل Advertisements التفاصيل الكاملة لإ غتيال شقيق عبد الملك الحوثي وسط العاصمة صنعاء ..من هو ابراهيم بدر الدين الحوثي ؟ تفاصيل تنشر لأول مرة .صورة عاجل : خبر كارثي يهز مدينة عدن قبل قليل وكشفت المصادر ان قائد المعسكر امام النوبي ذهب الى قائد اللواء الاول حرس رئاسي سند الرهوة واتفقا على ان يلتزم المعسكر الحياد، بشرط عدم ايواء اي من المسلحين المتمردين التابعين لمليشيات الانتقالي. واحكمت قوات الحكومة الشرعية اليوم الجمعة سيطرتها على معظم أحياء مدينة كريتر.

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