وردالان: بيان عاجل للمجلس الانتقالي الجنوبي ودعوة طارئة لأبناء عدن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements جه اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي جميع الوحدات القتالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية لحماية سكان محافظة عدن من عصابات داعش والقاعدة والاصلاح. كما وجه بإطلاق سراح كل الجنوبيين الذين يقاتلون في صفوف الوية الحماية الرئاسية والمشكوك ولائها للوطن والشعب مطمئنهم بضمهم ضمن وحدات الانتقالي والمقامة الجنوبية وضمان استمرار مرتباتهم. وطالب اللواء بن بريك سكان مديريات العاصمة عدن بالبقاء في منازلهم لضمان سلامتهم اثناء المواجهات الدائرة. واضاف على جميع فرق الصيانة في مؤسسات المياه والكهرباء وكافة المؤسسات الخدمية للاستعداد لأي طارئ. وخاطب رئيس الجمعية الوطنية جميع المستشفيات العامة والخاصة بضرورة تقديم العناية الطبية.. داعيا جميع الشباب والمواطنين في مديريات عدن بالتوجه للتبرع بالدم. كما وجه اللواء أحمد سعيد بن بريك نداء الى الهلال الاحمر الاماراتي والصليب الاحمر واطباء بلا حدود ان يقدموا كل مساعدتهم الطبية والانسانية والاغاثية لجميع مستشفيات العاصمة عدن العامة والخاصة بالتنسيق مع اللجان والدوائر الطبية التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي في مديريات محافظة عدن. الصفحة الرسمية للواء الركن/ احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي

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