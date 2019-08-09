من يسيطر على مطار عدن الآن آخر المستجدات !

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عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر عسكري، مساء الخميس 8 اغسطس/آب، تمكن الوية الحماية الرئاسية مدعومة بقوات سعودية من تحرير مطار عدن وعدد من المناطق من سيطرة مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ في مدينة عدن (جنوبي اليمن).

وقال المصدر ان ”ألوية الحماية الرئاسية والوية أخرى تابعة للحكومة مدعومة بقوات سعودية تمكنت تطهير مطار عدن الدولي، بعد السيطرة على كريتر ومعسكر جبل حديد وجزيرة العمال وخور مكسر“.

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وأشار المصدر الى ان القوات الحكومية تتجه في الاثناء (11: مساء الخميس) للزحف باتجاه ”التواهي“، ‏لافتا الى ان شتباكات عنيفة ايضا تدور الان في منطقة ”العريش“ مدخل عدن الشرقي.

وأوضح ان ‏”قوات اللواء 39 مدرع اطلقت سراح أكثر من 30 أسير، كانوا في سجن سري لمليشيا الانتقالي تحت الأرض بجزيرة العمال بعد السيطرة عليها“.

الى ذلك، ‏اعلنت الخطوط الجوية اليمنية تحويل جميع رحلاتها المتجهة إلى عدن إلى مطار سيئون الدولي بحضرموت، جراء الاشتباكات المتواصلة بين مليشيا التمرد والقوات الحكومية.



