عيدروس الزبيدي يفاجئ الجميع ويصدر أول قرار له منذ وصوله إلى عدن "اسماء وتفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - عيدروس الزبيدي يصدر قرارا بتشكيل لواء عسكري لضم قوات الحرس الرئاسي ويعين هذا الضابط قائدا له

أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء/ عيدروس الزبيدي قرارا بتشكيل لواء عسكري تحت اسم لواء الشهيد علي ناصر هادي لضم جميع ضباط وافراد قوات الحرس الرئاسي الذين اعلنوا ولائهم للجنوب ولم يواجهوا أو يقاتلوا في صف حزب الإصلاح وصرف راتب ثلاثة أشهر لهم واعتمادهم ضمن القوات الجنوبية. Advertisements وبموجب القرار فقد تم تكليف القائد العقيد منصور العوذلي قائداً للواء والقائد المقدم ناصر الميسري قائد لأركان اللواء.

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