شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جميع المناطق المشتعلة والمواقع التي تسيطر عليها ”الحماية الرئاسية” ومناطق سيطرة ”الانتقالي”... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزايدت وتيرة الاشتباكات خلال الساعات الماضية في مدينة عدن بين القوات التابعة للحكوم الشرعية وبين تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الإنتقالي الموالي للإمارات واتسعت رقعتها في أرجاء المدينة.

وحسب المعلومات التي حصل عليها المصدر أونلاين فإن القوات الحكومية أحرزت تقدماً ملموساً في السيطرة الميدانية على عدد من المواقع المهمة.

قد يهمك ايضاً:

- عاجل : الإطاحة بالذراع الأيمن للإمارات في عدن قبل قليل.. شاهد أول (صورة) وهو مضرج بدمائه



- عاجل : اختفاء ”الرجل الأول” بمحافظة عدن في ظروف غامضة.. ومصادر تكشف عن مصيره؟



- عاجل : أسماء جميع المناطق المشتعلة والمواقع التي تسيطر عليها ”الحماية الرئاسية” ومناطق سيطرة ”الانتقالي” الآن بعدن





- أول أمير سعودي يعلق على المعارك الدائرة في عدن.. هل يعبر ما قاله عن الموقف الرسمي للمملكة؟



- عاجل : وفاة سياسي يمني كبير وهو ساجد بصلاة العشاء في أحد مساجد صنعاء مساء اليوم (الاسم+تفاصيل)



- عاجل.. تصاعد حدة المواجهات.. ومصادر محلية تكشف هوية الطرف المسيطر على اهم موقع استراتيجي بعدن !





- الإعلامي الشهيير “محمد العرب“ يكشف هوية الشخصية الجنوبية التي أرعبت مليشيات بن بريك في عدن ولقنتها دروسا قاسية (صورة)

- عاجل : تدخل عسكري سعودي مفاجئ يقلب موازين المعركة في عدن لصالح قوات الحكومة الشرعية.. وهذا مايحدث الآن



- عاجل : مطار عدن يسقط بيد أبطال الحرس الرئاسي وهروب “قيادات إماراتية“ بارزة وهذا ما يحدث “الآن“



- ليس هاني ولا عيدروس.. : القائد الفعلي للتمرد يظهر في شوارع عدن ويبدأ أول تحرك عسكري مباغت ضد قوات الحماية الرئاسية (صورة)





- عاجل : قوات الحماية الرئاسية في عدن تقترب من مقر قيادة المجلس الانتقالي وتسيطر على مديرية جديدة (مستجدات ساخنة)

- القوات السعودية توجه أول ضربة لـ”متمردي عدن“.. سيطرة تامة على أهم الوية المتمردين العسكرية وإصابة قيادي رفيع (أول صورة)

- محمد جميح يلخص الوضع في عدن بعبارة واحدة .. ويوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس هادي

- عاجل : أول رد مزلزل من قيادة ”التحالف“ على مناشدة ”الشرعية“ بسرعة التدخل ووقف ”تمرد عدن“

إلا أن اتساع رقعة المواجهات وصعوبة التواصل مع المعنيين زاد من صعوبة التأكد من المعلومات من مصادر مؤكدة.

يقدم المصدر أونلاين خلاصة لما تمكن من الحصول عليه من معلومات حول الوضع الميداني في عدن على النحو التالي:

قصر المعاشيق (كريتر):

Advertisements

- تدور الاشتباكات منذ مساء امس في مديريتي كريتر التي يقع فيها قصر المعاشيق وخور مكسر التي يقع فيها مطار عدن وأطراف مديرية المنصورة وتحديدا المؤدية الى خور مكسر.

- معسكر ٢٠ التابع للحزام الأمني في كريتر التزم الحياد بعد ذهاب قائده إمام النوبي الى قائد اللواء الاول حماية رئاسية والمكلف بحماية معاشيق العميد سند الرهوة واتفقا على ان يلزم معسكر ٢٠ الحياد، بحسب مصدر من الحماية الرئاسية للمصدر اونلاين.

- قوات الانتقالي تهاجم من جهة المعلا ولواء جبل حديد باتجاه خور جولة وفندق عدن وتحاول اجتياز عقبة كريتر باتجاه قصر المعاشيق، ومن جهة المنصورة (وسط عدن) وتعزيزاتها تاتي قادمة البريقة حيث المقر الرئيسي لقوات الامارات.

- مصدر في الحماية الرئاسية اكد للمصدر أونلاين انتشار قوات سعودية الى جانب وحدات الحماية الرئاسية لتأمين قصر المعاشيق.

- جبل حديد:

- ‏يوجد في جبل حديد معسكرين أحدهما تابع للانتقالي ويعتبر اقوى معسكرات الانتقالي ويقوده ابو عمر اسماعيل الضالعي ومعسكر اللواء الثالث حماية رئاسية بقيادة العميد لؤي الزامكي.

- ‏سيطرت قوات اللواء الثالث حماية رئاسية نهار الخميس على مرتفعات ومواقع مطلة على معسكر الانتقالي المجاور ما مكنها من الضغط ناريا على معسكر الانتقالي.

- ‏في المقابل سيطرت قوات الانتقالي على مؤخرة امداد منفصلة تابعة لمعسكر اللواء الثالث حماية تقع بين ادارة الأمن ومعسكر طارق باطراف خور مكسر.

- يستند معسكر الانتقالي في جبل حديد الى امتداد مفتوح مع مديرية التواهي التي تعتبر عمق الانتقالي ومركز قوته في عدن.

- قوات الحماية تركز الضغط على معسكر جبل حديد التابع للانتقالي وتتصدى لتعزيزات قادمة من البريقة وتشتبك معها في الاطراف مثل المنصورة والعريش لمنع فك الحصار عن المعسكر من جهة الشرق.

خور مكسر:

- منطقة العريش بخور مكسر شهدت مساء الخميس اشتباكات بين قوات لواء الدفاع الساحلي الموالي للشرعية مسنودا بمقاومة خور مكسر والقوات الخاصة واشتبكت مع تعزيزات تابعة للانتقالي.

- مطار عدن بيد الحماية الرئاسية ومحاط بثلاثة ألوية عسكرية أهمها معسكر اللواء ٣٩ الذي يقوده العميد الركن عبدالله الصبيحي ويتفوق اللواء بحيازة عدد مبير من الدبابات والمدفعية الثقيلة.

- لم يتسن لمراسل المصدر أونلاين تأكيد سيطرة قوات اللواء ٣٩ على جزيرة العمال الواقعة بين خور مكسر والمعلا.

- طيران التحالف حلق نهار الخميس ولم يقصف اي من المواقع في عدن.

- في وقت متاخر من مساء الخميس اندلعت اشتباكات متقطعه في حي ريمي بالمنصورة والذي يقيم فيه وزير الداخلية احمد الميسري.

- تحركت قوات من الوية الحماية الرئاسية في الشيخ عثمان باتجاه جولة "كالتكس" في المنصورة لقطع الامدادات.

- مصدر عسكري رفيع قال "للمصدر اونلاين" إن "الميليشيات المتمردة" تتلقى الدعم والامداد من معسكر للقوات الاماراتية غرب عدن.

- مراسل المصدر أونلاين: استمرار خدمات الماء والكهرباء في مدينة عدن وطيران اليمنية تعلق رحلاتها.

- المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بعدن يعلن وقوفه مع الوية الحماية الرئاسية والاجهزة الامنية رفضا لانقلاب الانتقالي على الشرعية بحسب وكالة (سبأ).

#المصدر أونلاين.