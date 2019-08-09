شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء ”الرجل الأول” بمحافظة عدن في ظروف غامضة.. ومصادر تكشف عن مصيره؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مسئول في عدن إن المحافظ احمد سالمين اختفى وأغلق جواله منذ بدء المواجهات التي تشهدها المدينة بين انصار هاني بن بريك وقوات الحماية الرئاسية.

وأكد المصدر أن لا علاقة لسالمين بالأحداث التي تشدها المدينة، لافتا إلى انه لا علاقة له بالبيان الذي صدر قبل ساعات عن محلي ومحافظة عدن.

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وكان المكتب التنفيذي والسلطة المحلية في محافظة عدن أكدا تأييدهما لدور الأجهزة الأمنية و العسكرية وفي مقدمتها قوات الحماية الرئاسية في الحفاظ على مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن و حمايتها.

وأعرب بيان مشترك صادر عنهما، عن الأسف البالغ لاحداث الفتنة التي اشعلت بين الاخوة ابناء الوطن الواحد وادت إلى سقوط ضحايا وترويع سكان مدينة عدن بغية اسقاط منطقة المعاشيق والدوائر والمؤسسات الحكومية من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي .

كما أكد البيان رفض الانقلاب على الشرعية من قبل مليشيات الحزام الأمني التابعة للمدعو هاني بن بريك والمجلس الانتقالي واستهدافها لمقرات ومؤسسات الدولة الرسمية .. مشيداً بدور المملكة العربية السعودية كقائد للتحالف العربي ودعمها للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وجدد البيان التأكيد على أن المحافظة وقيادتها وابناءها تدعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في كل خطواتها من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة، وترفض اي تشكيلات مسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع و الداخلية .