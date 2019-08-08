مصدر قبلي لـ "الیمن العربي": وساطة قبلیة تنجح في وقف الاقتتال بین قبیلتي نهد والكرب

نجحت وساطة قبلیة الیوم الخمیس من نزع فتیل المواجهات بین قبیلتي نهد والكرب في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت شرق البلاد،بعد ان أسفرت عن مقتل 6 مسلحین قبلیین وإصابة 4 آخرین.

قال مصدر قبلي في تصریح خاص لـ "الیمن العربي" ان وساطة قبلیة بقیادة كلا من: الشیخ محمد بن جربوع الصیعري والشیخ حمد

الكریثي المشیعي بلعبید والشیخ سالم بن عجیان النهدي، نجحت في وقف الاقتتال ونزع فتیل المواجهات بین قبیلتي نهد والكرب في

منطقة الخشعة غرب حضرموت.

وأكد المصدر ان الوساطة نجحت في إلزام الطرفین بهدنة لمدة 10 أیام وتقدیم قطعتي سلاح آلي من كل طرف إلى الشیخ بن عجاج

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حتى یتم السعي في القضیة المسببة للاقتتال والفصل فیها وفي تبعاتها من دماء وغیرها.

وكان مراسل "الیمن العربي" ذكر في خبر سابق ان مواجهات مسلحة اندلعت امس الأربعاء بین قبیلتي نهد والكرب في منطقة الخشعة

ً غرب حضرموت وأسفرت عن مقتل كلا من: مبارك شریان صایل النهدي، وخالد بن سعید بن صایل النهدي، ومحسن بن عامر بن

شاكر النهدي وصالح محمد بن شاكر النهدي، ونجلي صالح مرزوق الجرو الكربي.