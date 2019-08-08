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قوات الحماية الرئاسية تعلن القبض على زعيم المليشيات الانقلابية في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الحماية الرئاسية بالعاصمة المؤقتة عدن، القبض على عدد 35 فرد من مليشيا ما يسمى بالمجلس الانفصالي الانتقالي وبحوزتهم عبوات ناسفة، مشيرةً إلى أن المقبوضين عليهم كانوا ينوون القيام بعمليات إرهابية، لافتاً إلى ان التحقيقات جارية معهم. 

واكدت قوات الحمايه الرئاسية انها القت القبض على المدعو صالح معين قائد مليشيات الانقلاب والإرهاب والفوضى التابع للمدعو هاني بن بريك في كريتر عدن.

 

وقال المتحدث الإعلامي للقيادة العامة لقوات الحماية الرئاسية، إن قوت الحماية الرئاسية أغلقت جميع مداخل مديريات خور مكسر وكريتر، مشيراً إلى أن قواته تحاصر عصابات الإرهاب والفتنه من جميع الاتجاهات

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واكد المتحدث الإعلامي أن قواته تلاحق زعماء مليشيات الانقلاب والإرهاب في عدن  بالتعاون مع الإخوة الأشقاء في المملكة ألعربية .

 

وأهابت قوات الحماية الرئاسية بجميع المواطنين الشرفاء في عدن  وتحذرهم من ايواء عصابات الإرهاب والفتنة في منازلهم او التستر عليهم.

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