شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة ألوية العمالقة تفاجئ الجميع وتعلن موقفها رسميا من الأحداث في عدن ووقوفها إلى جانب هذا الطرف..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت قيادة الوية العمالقة بيانا اكدت فيه رفضها لما وصفته بالعبث الحاصل في عدن.

واكدت قيادة هذه الالوية وقوفها الى جانب الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

ونفت الوية العمالقة في بيانها ان تكون قد ايدت مايحدث مشيرة الى ان مايحدث لايستفيد منه الا الرئيس هادي.

وقال القائد في الوية العمالقة عبدالرحمن اللحجي ان موقف الوية العمالقة واضح وهو الوقوف الى جانب شرعية الرئيس هادي.

نص البيان:

انطلاقاً من قول الله تعالى -( ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وقول نبينا عليه الصلاة والسلام ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وتجسيداً لمبدأ التصالح والتسامح الجنوبي .

قد يهمك ايضاً:

- عاجل : مسؤول مقرب من الرئيس هادي يعلن: الإطاحة برئيس الوزراء معين وعودة بن دغر وتعيين الميسري في منصب رفيع

- محمد جميح يلخص الوضع في عدن بعبارة واحدة .. ويوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس هادي

- عاجل : أول رد مزلزل من قيادة ”التحالف“ على مناشدة ”الشرعية“ بسرعة التدخل ووقف ”تمرد عدن“



- عاجل : قيادة ألوية العمالقة تفاجئ الجميع وتعلن موقفها رسميا من الأحداث في عدن ووقوفها إلى جانب هذا الطرف..!



- ورد للتو : تصريح هـــام وعاجل للمتحدث الاعلامي باسم قوات الحماية الرئاسية حول ما يجري في عدن الآن



- عاجل : هذا مايحدث الآن بين قوات الحماية الرئاسية وقوات الحزام الإماراتي بعد وصول لجنة التهدئة إلى عدن



Advertisements

- الحوثي يوجه بإلغاء قرار أصدره الرئيس الراحل صالح عقب توقيع اتفاقية الحدود مع السعودية..وتحذيرات من عواقب وخيمة على الشباب



- عاجل : القوات الحكومية تدخل معسكر العشرين وتبسط سيطرتها الكاملة عليه وتبدأ بتمشيط ثاني معسكر للمتمردين بعدن (شاهد)



- عاجل : شاهد بالفيديو.. سقوط أول معسكر لمليشيات الحزام الأمني في عدن بيد قوات الحماية الرئاسية



- عاجل : اليكم خارطة السيطرة الجديدة لقوات الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية بعد تجدد الاشتباكات في عدن..(فيديو)



- عاجل : أول (فيديو) واضح وردنا الآن من داخل قصر المعاشيق بعد معارك عنيفة.. شاهد كيف أصبح؟



- عاجل : الآن من عدن.. اولى الصور للاشتباكات والقصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة في عدن.. (شاهد)



- عاجل : بيان هــــام ”وحاسم” للتحالف العربي قبل قليل حول احداث عدن يعلن انحيازه ودعمه لهذه الجهة



- عاجل : محمد علي الحوثي يدخل على الخط ويعلق على أحداث عدن ويوجه دعوة عاجلة لهذه الشخصيات..! (شاهد ماقاله؟)





فإن قيادة ألوية العمالقة تدين وتستنكر ما يحدث في مسقط رأسها العاصمة عدن من تصرفات فردية وخارجة عن الشرع والقانون وخاصة في الأشهر الحرم التي نحن فيها فهذه الأشهر كان يعظمها أهل الجاهلية وهم على ملّة الكفر فلا يسفكون بها دماء فكيف نجيز لأخواننا الجنوبيين بالإقتتال بعضهم ببعض بدم بارد فأن هذا لا يفيد الشعب الجنوبي بأي فائدة فعندما تزهق الأرواح وتسفك الدماء وتسيل على أرضنا الطاهرة فلا يستفيد من ذلك إلا الحوثي والتنظيمات الإرهابية ومن كان على شاكلتهم .

فندعوا الجميع إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار فيما يعود نفعه للبلاد والشعب ، وأما التخاطب بلغة السلاح فنرفضه تماماً فانه لايزيد إلا الفرقة كما ندعو رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكه العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الى التدخل الحاسم وردع كل من أراد زعزعة أمن واستقرار البلاد كما ندعوهم للتحقيق الجاد بمقتل أخينا الشهيد العميد منير اليافعي أبواليمامة رحمه الله حتى تتضح حقيقة مقتله أمام الملأ ونحن فيما تقدم ذكره كاملاً الى جانبكم ومعكم .

فإنه مما يحز في النفس ويدمي القلب ويندى له الجبين أن نرى ممن يشار أليهم بالبنان ان يكون معول هدم بدلاً من ان يكون لبنة بناء المجتمع .

صادر عن قيادة ألوية العمالقة لجبهة الساحل الغربي

٧ ذي الحجة ١٤٤٠ ه الموافق ٨ اغسطس ٢٠١٩