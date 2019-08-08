شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــاجل: سقوط مطار عدن الدولي قبل قليل بيد قوات الإنتقالي (تطورات طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سيطرت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على مطار عدن الدولي.

وقال شهود عيان ان مليشيات الانتقالي انتشرت بشكل كبير بمحيط مطار عدن الدولي.

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واضاف الشهود ان اليات عسكرية كبيرة بينها مدرعات وأطقم انتشرت في جولة الرحاب ومثلث المطار الكورنيش بالاضافة الى البوابة الرئيسية للمطار وصولا الى جولة التربية.

وتجددت الاشتباكات في مدينة عدن فجر اليوم الخميس، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية وقوات الحزام الأمني الموالية للمجلس المدعوم إماراتياً في جولة كالتكس وحي ريمي في مديرية المنصورة.

وبحسب شهود عيان، فقد حلق الطيران الحربي للتحالف فوق سماء المدينة لمراقبة الوضع، فيما قطعت قوات الحزام الأمني كل الطرق المؤدية إلى القصر من جهة البنك الأهلي وطريق قلعة صيرة.

وتشهد مدينة عدن في الاثناء التوتر والقلق كبير بعد يوم من الاشتباكات المحدودة بين قوات الحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات.