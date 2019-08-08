شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محمد علي الحوثي يدخل على الخط ويعلق على أحداث عدن ويوجه دعوة عاجلة لهذه الشخصيات..! (شاهد ماقاله؟) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية لجماعة الحوثي الإنقلابية دعوة لحزب الإصلاح والسلفيين وضباط الجيش الوطني على خلفية الاحداث التي شهدتها مدينة عدن اليوم الأربعاء.

ودعا “الحوثي” قيادات الإصلاح والسلفيين وضباط في الحكومة الشرعية وكل من تشملهم الاغتيالات، أو المستهدفين من قبل قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات بان ياتوا الى صنعاء فهم بأمان

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وفي تغريدة جديدة - رصدها "بويمن"-، على حسابه في تويتر، قال الحوثي : ” أوجه دعوتي للمستهدفين من قيادات الاصلاح اوالسلفيين اومن الضباط بعدن اوغيرهم ممن شملتهم قوائم الاغتيالات ان ياتوا الى صنعاء فهم بأمان حقنا لدمائهم تحت حماية الجيش واللجان”

وأشار القيادي الحوثي، إلى أن هذه الدعوة كانت قبل عام واليوم يدعو لها من جديد.